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Грузинские моряки, застрявшие в Омане без воды, еды и медикаментов, просят о помощи
11.02.2021 17:13
15 грузинских моряков в Омане просят о помощи. Третий месяц подряд они не могут покинуть находящийся в порту корабль.
Моряки говорят, что запасы воды, продуктов питания и медикаментов на борту исчерпаны и они находятся в тяжелом положении. Их главное требование - возвращение на родину.
«На судне нет еды, воды и лекарств, четырем члена экипажа требуется медицинская помощь. На судне осталось 14 человек, которые находятся в тяжелом состоянии. Мы проинформировали посольство о проблеме 25 декабря. Нам обещали, что проблема будет решена в ближайшие дни. Но нас до сих пор не вернули домой», - сказал моряк Зура Турманидзе.
Агентство морского транспорта заявляет, что ведомство работает со всеми вовлеченными сторонами, включая моряков, судовладельца, грузовладельца и его представителя в Омане.
Для справки, экипаж корабля состоит из 24 человек, из них 15 - граждане Грузии, около двух месяцев назад у них забрали паспорта и документов, из-за чего им не разрешен выезд в Оман. Причина неурядиц является юридическая тяжба между владельцем груза и транспортными компаниями.
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