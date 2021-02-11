

Грузинские моряки, застрявшие в Омане без воды, еды и медикаментов, просят о помощи

11.02.2021 17:13





15 грузинских моряков в Омане просят о помощи. Третий месяц подряд они не могут покинуть находящийся в порту корабль.



Моряки говорят, что запасы воды, продуктов питания и медикаментов на борту исчерпаны и они находятся в тяжелом положении. Их главное требование - возвращение на родину.



«На судне нет еды, воды и лекарств, четырем члена экипажа требуется медицинская помощь. На судне осталось 14 человек, которые находятся в тяжелом состоянии. Мы проинформировали посольство о проблеме 25 декабря. Нам обещали, что проблема будет решена в ближайшие дни. Но нас до сих пор не вернули домой», - сказал моряк Зура Турманидзе.



Агентство морского транспорта заявляет, что ведомство работает со всеми вовлеченными сторонами, включая моряков, судовладельца, грузовладельца и его представителя в Омане.



Для справки, экипаж корабля состоит из 24 человек, из них 15 - граждане Грузии, около двух месяцев назад у них забрали паспорта и документов, из-за чего им не разрешен выезд в Оман. Причина неурядиц является юридическая тяжба между владельцем груза и транспортными компаниями.



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