

Митрополит: Синод считает, что граница с Азербайджаном должна проходить по карте 1937-38 годов

11.02.2021 20:54





По словам митрополита Абба-Алавердского Давида, Священный синод Грузинской православной церкви (ГПЦ) на сегодняшнем заседании определил свою позицию по вопросу грузинско-азербайджанской границы проходящей в районе монастырского комплекса Давид Гареджи. Об этом он заявил в эфире одного из грузинских телеканалов.



«Синод обсудил этот вопрос и установил, что это грузинские памятники, и что граница должна проходить на основании карт масштабом в 1:200,000, которые были составлены в 1937-38 годах, и [документ] о необходимости применения которых, две страны подписали в 1996 году», — отметил священнослужитель.



По его же словам, Синод принял решение сделать цикл передач о Давид-Гареджи, в котором «более детально будет объяснена проблематика и история» комплекса.



Напомним, что двое фигурантов в так называемом «Деле картографов», Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева, обвиняются в том, что при работе в Государственной комиссии по делимитации и демаркации границы у них был первоисточник топографической карты 1937-1938 годов с масштабом 1:200,000. По утверждению прокуратуры, обвиняемые скрывали эту карту намеренно. Позже, как отмечает сторона обвинения, карта была найдена в рабочем кабинете Ильичевой.



Сами обвиняемые отвечают, что эта карта доступна в интернете и не является тайной, но отмечают, что она не полноценна. По их словам, при работе комиссия опиралась на соглашение 1938 года и на соответствующие карты.



Они также говорят, что карта с масштабом 1:200,000 возвращает Грузию к соглашению 1929 года, что не входит в интересы Тбилиси.



Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева считают обвинения политически мотивированными.



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