

Премьера грузино-немецкого фильма состоится в рамках основного конкурса Берлинского кинофестиваля

11.02.2021 21:17





После 30-летнего перерыва в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля будет показан грузино-немецкий художественный фильм «Что мы видим, когда смотрим в небо?». Об этом сообщает Национальный киноцентр.



«С тех пор, как фильм Темура Баблуани «Солнце неспящих» был показан на Берлинском международном кинофестивале «Серебряный медведь»в 1993 году, ни один полнометражный грузинский фильм не был отобран для основного конкурса фестиваля. После почти 30-летней паузы мировая премьера фильма Александра Коберидзе состоится в основном отборе Берлинале. Фильм является совместным продуктов грузинских и немецких кинематографистов и называется «Что мы видим, когда смотрим в небо?». Главные роли в картине исполняют Георгий Бочоришвили, Ана Карселадзе, Олико Барбакадзе, Георгий Амброладзе и Вахтанг Панчулидзе», - сказали в киноцентре.



По их словам, из-за пандемии 71-й Берлинский международный кинофестиваль не будет проходить в привычном формате. Виртуальный форм европейского киноIndustry Event состоится 1-5 марта, а фильмы, отобранные для фестиваля, будут показаны в рамках Summer Special 9-20 июня.



В то же время Национальный киноцентр в шестнадцатый раз в этом году представит грузинский павильон на Берлинском международном кинофестивале. В связи с пандемией павильон будет виртуальным, а встречи пройдут онлайн.



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