

Представитель Синода Грузии высказался по вопросу вакцинации

11.02.2021 21:26





Сегодня в Тбилиси состоялось заседание Синода патриархии – его созвал Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.



Традиционно Священный Синод собирается два раза в год. По данным СМИ, одной из рассматриваемых на заседании тем стала вакцинация от коронавируса.



Вакцинация — не богословский вопрос, и верующие не обязаны воздерживаться от нее, заявил сегодня журналистам митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз перед заседанием Синода.



По его словам, тех людей, которые сделают прививку, «не объявят врагом Бога и народа».



«Воздержание от вакцинации не может быть обязательным. Вакцинация — не богословский вопрос. Думаю, что мы решим так: ни те, кто сделает вакцину, ни те, кто ее не сделает, не лишатся права причащения. Моя личная позиция, что вакцинацию нельзя проводить насильно и категорически заявлять, что если не сделать прививку, то не сможешь купить хлеб или выехать за границу. Это неправильно, однако мы это не решаем. Это процесс, проходящий в миру», — сказал митрополит Николоз.



На вопрос журналистов, намерен ли он лично прививаться от коронавируса, митрополит ответил, что не боится вакцинации и готов публично сделать прививку. В то же время он отметил, что предпочел бы не прививаться, так как не делал этого после детских лет.



«Исходя из своеобразности моего организма, она мне не нужна. После детского возраста я вообще никогда не делал прививки», — сказал митрополит Николоз.



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