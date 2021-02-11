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Представитель Синода Грузии высказался по вопросу вакцинации
11.02.2021 21:26
Сегодня в Тбилиси состоялось заседание Синода патриархии – его созвал Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.
Традиционно Священный Синод собирается два раза в год. По данным СМИ, одной из рассматриваемых на заседании тем стала вакцинация от коронавируса.
Вакцинация — не богословский вопрос, и верующие не обязаны воздерживаться от нее, заявил сегодня журналистам митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз перед заседанием Синода.
По его словам, тех людей, которые сделают прививку, «не объявят врагом Бога и народа».
«Воздержание от вакцинации не может быть обязательным. Вакцинация — не богословский вопрос. Думаю, что мы решим так: ни те, кто сделает вакцину, ни те, кто ее не сделает, не лишатся права причащения. Моя личная позиция, что вакцинацию нельзя проводить насильно и категорически заявлять, что если не сделать прививку, то не сможешь купить хлеб или выехать за границу. Это неправильно, однако мы это не решаем. Это процесс, проходящий в миру», — сказал митрополит Николоз.
На вопрос журналистов, намерен ли он лично прививаться от коронавируса, митрополит ответил, что не боится вакцинации и готов публично сделать прививку. В то же время он отметил, что предпочел бы не прививаться, так как не делал этого после детских лет.
«Исходя из своеобразности моего организма, она мне не нужна. После детского возраста я вообще никогда не делал прививки», — сказал митрополит Николоз.
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