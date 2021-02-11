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Участник акции неповиновения в Тбилиси намерен вместо штрафа передать властям корову
11.02.2021 22:25
Участник акции неповиновения в Тбилиси Ника Квитатиани, которого полиция оштрафовала за нахождение на улице во время комендантского часа на 2 тысячи лари, планирует передать вместо штрафа корову.
«6 февраля я был на акции неповиновения, из-за этого меня оштрафовали на 2 тысячи лари. После акции мне позвонила полиция, они сказали, что я оштрафован. Я собираюсь обжаловать это и если дело дойдет до исполнения, то передам им корову. Когда будет обжалование, то до рассмотрения дела из дома должны забрать какую-то вещь стоимостью в пределах 2 тысяч лари. Вот я и отдам им корову», — заявил Квитатиани в беседе с агентством On.ge.
Организаторами акции неповиновения 6 февраля стало движение гражданских активистов «Сирцхвилиа». Несколько сотен человек собрались перед парламентом в ярких костюмах, масках и с музыкальными инструментами. С 9 вечера она устроили шествие через центр города в парк Дедаэна, где находились до пяти утра. Таким образом, они протестовали против установленного властями комендантского часа. Также участники акции потребовали открыть страну и дать бизнесу возможность работать.
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