

У офиса «Грузинской мечты» задержаны гражданские активисты

11.02.2021 23:13





У офиса правящей партии «Грузинская мечта» в центре Тбилиси задержаны, по меньшей мере, двое гражданских активистов. Инцидент произошел во время акции протеста, участники которой попытались оставить на прилегающей к партийному офису территории надписи с символикой Советского Союза. По их словам, это символ того, что правительство пытается вернуть граждан в СССР. Между полицейскими и манифестантами произошла перепалка.



Отметим, что участники движения «За Грузию» в знак неповиновения устроили шествие в комендантский час. От здания парламента на проспекте Руставели они направились в сторону министерства внутренних дел. Они держали в руках транспаранты: «Система убивает!», «Мы не криминалы!», «Время действовать!».



Среди требований участников акции – отмена комендантского часа и отставка главы МВД. По мнению гражданских активистов, Вахтанг Гомелаури должен покинуть пост, поскольку несет ответственность за трагический инцидент в Кобулетском муниципалитете. В одном из сел района, предположительно, покончила жизнь самоубийством 14-летняя девочка. По одной из версий, она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны односельчанина.



«Система реагирует только тогда, когда жертва умирает», — заявил представитель движения «За Грузию» Георгий Мумладзе перед началом шествия. По его словам, власти преследуют гражданских активистов, вместо того, чтобы ловить преступников.



«У системы избирательный подход. Перед реальными преступлениями они бессильны, а когда речь идет о политических оппонентах, они яростно пытаются обеспечить соблюдение закона. Мы нарушаем комендантский час в четвертый раз. Нет проблем, пусть возбуждают уголовное дело. Если в стране ребенок совершает самоубийство, поскольку не соблюдается закон, нет никакого смысла жить в таком государстве, пока система не будет разрушена», — добавил Мумладзе.



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