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В Грузии выявлено 507 новых случаев коронавируса
12.02.2021 11:06
В Грузии выявлено 507 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 660 человек. Пятнадцать пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 24 359 тестов, в том числе 16 451 — с экспресс-тестом на антигены и 7 908 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,08 процента, за последние 14 дней — 3,36 процента, за последние семь дней — 3 процента.
Всего в Грузии выявлено 264 665 случаев заражения коронавирусом, из которых 256 684 человека выздоровели и 3336 умерли.
304 человека находятся в режиме карантина, 2045 человек находятся под наблюдением в стационаре, 284 человека — в ковид-гостинице.
11 февраля в Грузии было выявлено 557 новых случаев коронавируса, выздоровели 639 пациентов.
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