

В Грузии от коронавируса умерли еще 15 человек

12.02.2021 12:03





В Грузии от коронавируса скончались еще 15 человек. «За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 15 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 336 человек», - говорится в информации, которую распространяет администрация правительства.



В Грузии выявлено 507 новых случаев заражения коронавирусом. В стране за последние 24 часа проведены 24 359 тестов.



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