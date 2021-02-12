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958 317 человек получали в Грузии соцпакеты и пенсии в 2020 году
12.02.2021 12:07
Национальная служба статистики публикует информацию о показателях социальной защиты.
По данным ведомства, в 2020 году количество получателей пенсий и социальных пакетов в Грузии составило 958 317 человек. Из них 783 705 получателей пенсий по возрасту, из которых 71,0 процента составляли женщины и 29,0 процента — мужчины.
По данным Национальной службы статистики, в прошлом году общее количество получателей социальных пакетов составило 174 612 человек, из которых 35,0 процента составляли женщины и 65,0 процента — мужчины. 72,5 процента получателей социальных пакетов — лица с ограниченными возможностями, 12,6 процента — члены семей, потерявших кормильца, 8,9 процента — ветераны войны, 5,7 процента — получатели государственной компенсации и 0,3 процента — получатели других видов социальных пакетов.
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