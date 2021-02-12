

Александр Бандюков призвал граждан Грузии защитить его от экстрадиции в Россию

12.02.2021 14:41





Центр образования и мониторинга в области прав человека (EMC) опубликовал заявление Александра Бандюкова, в котором он призвал граждан Грузии защитить его.



Бандюков — гражданин России, приехавший в Грузию в поисках убежища. Ему отказано в гуманитарном статусе, а значит, ему грозит экстрадиция в Россию.



Бандюков в настоящее время находится в больнице и не может занимать публичную позицию по своему делу, поэтому его позицию озвучило EMC.



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