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Александр Бандюков призвал граждан Грузии защитить его от экстрадиции в Россию


12.02.2021   14:41


Центр образования и мониторинга в области прав человека (EMC) опубликовал заявление Александра Бандюкова, в котором он призвал граждан Грузии защитить его.

Бандюков — гражданин России, приехавший в Грузию в поисках убежища. Ему отказано в гуманитарном статусе, а значит, ему грозит экстрадиция в Россию.

Бандюков в настоящее время находится в больнице и не может занимать публичную позицию по своему делу, поэтому его позицию озвучило EMC.

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