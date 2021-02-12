

Омбудсмен Грузии о недостаточных мерах реагирования на сексуальное насилие в отношении детей

12.02.2021 14:59





«Аппарат Народного защитника Грузии изучит вопрос ответственности каждого государственного ведомства в направлении возможного запоздалого и неэффективного реагирования», — пообещала Народный защитник Грузии Нино Ломджария, говоря о недавней трагедии.



Речь идет о происшествии в Кобулети, когда обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней был задержан лишь после того, как она совершила самоубийство.



По словам дедушки умершей, о насилии семья узнала два месяца назад, а первый случай имел место летом прошлого года. Адвокат задержанного говорит, что МВД Грузии начало следствие в ноябре 2020 года, но 24-летний мужчина был задержан после убийства девушки. В МВД вовсе не говорят, когда начали следствие.



«Важно отметить, что этот трагический факт не является отдельным случаем и отражает итог системного бездействия, дефицита квалификации и отсутствия соответствующих реабилитационных сервисов для детей — жертв насилия. Случившееся вновь показало, что ответственные ведомства не могут своевременно, эффективно и скоординировано реагировать на случаи сексуального насилия над детьми. Со стороны государства требуется быстрое реагирование и системные изменения», — отмечается в заявлении Омбудсмена.



По информации аппарата Народного защитника, в 2018-19 гг. треть дел о сексуальном насилии над несовершеннолетними были прекращены, в том числе из-за отсутствия доказательств. Что объясняется запоздалым расследованием и отсутствием нужной коммуникации.



«В 2018-19 гг. по делам сексуального насилия статус потерпевшего получили 317 несовершеннолетних. Однако, на данный момент на базе Государственного агентства опеки в каждом регионе работает лишь один психолог, из-за чего своевременное и нужное реагирование на каждый случай невозможно. Также, проведение эффективных мероприятий по каждому факту насилия затрудняется из-за числа соцработников, условий их работы и доступности ресурсов.



На этапе следствия важно вовлечение соответствующих специалистов и создание среды, которая подойдет ребенку. Несмотря на это, государство не определяет, в каких случаях и на каких основаниях должны вовлечь психолога. Это решение принимают следователь и прокурор, которые не прошли соответствующую переподготовку по теме сексуального насилия. Это существенно мешает подобающей оценке рисков в делах с подобной спецификой», — говорится в заявлении.



Народный защитник акцентирует внимание на необходимость вовлечения общественности в подобных делах.



«Несмотря на остроту и системность указанной проблемы, государственные ведомства не могут обеспечить повышение квалификации соответствующих кадров путем переподготовки. Число профессионалов, работающих по делам сексуального насилия значительно меньше, чем это необходимо.



Государственные сервисы не могут обеспечить реабилитацию детей жертв насилия и их семей и не могут создать среду, заточенную под их эффективную поддержку», — заключила Ломджария.



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