

Опрос: 91,35% населения Грузии считают изменение климата серьезной угрозой

12.02.2021 14:59





Согласно исследованию Европейского Союза и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) большинство населения Грузии рассматривает изменение климата как реальный процесс и более серьезную проблему, чем международный терроризм и вооруженный конфликт.



Согласно исследованию:



97,6% респондентов слышали об изменении климата;

91,35% населения считают, что изменение климата — реальный процесс, угрожающий жизни на Земле;

25,9% респондентов считают, что международные организации смогут управлять последствиями изменения климата;

57,9% респондентов считают, что изменение климата является более серьезной проблемой, чем международный терроризм и вооруженные конфликты;

36,19% населения считает, что ничего не может сделать для решения проблемы изменения климата;

По мнению населения Грузии, глобальное потепление и засуха (96,11%), стихийные бедствия (92,84%), таяние ледников и сокращение ледяных щитов в океанах (91,83%) являются негативными последствиями изменения климата;

86,7% респондентов знают, что реализация мер по повышению энергоэффективности приведет к снижению затрат, а 7,9% считают, что реализация мер по повышению энергоэффективности не изменит их затраты.

Исследование показало, что осведомленность об изменении климата имеет статистически значимую связь с полом, возрастом и самооценкой экономического статуса семьи. По сравнению с другими группами возрастная группа 65 лет и старше характеризуется низкой степенью осведомленности. Возрастные группы 18–24 и 45–54 лет представлены в этом отношении на 100%.



Согласно исследованию, изменение климата воспринимается населением не как социальный миф, поддерживаемый определенными группами интересов, а как реальный процесс, угрожающий жизни на Земле не только в будущем, по их мнению человечество уже находится в опасности.



Исследование является результатом первого широкомасштабного опроса населения Грузии об изменении климата. Результаты опроса основаны на 1100 личных интервью, проведенных в августе и сентябре 2020 года по всей территории Грузии, за исключением Цхинвальского региона и Абхазия и Цхинвали. Погрешность исследования составляет 3%.



Исследование было заказано Кавказским экологическим центром (РЭЦ Кавказ) от имени Европейского Союза и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках региональной программы EU4Climate, которая помогает Грузии и другим странам Восточного партнерства разрабатывать и реализовывать политику в области изменения климата.



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