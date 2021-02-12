

Прошло 11 лет со дня гибели Нодара Кумариташвили

12.02.2021 15:11





Прошло 11 лет со дня трагической гибели грузинского саночника Нодара Кумариташвили.



12 февраля 2010 г., за несколько часов до открытия Зимней Олимпиады в Канаде, член олимпийской сборной Грузии, 21-летний саночник Нодар Кумариташвили потерял управление во время одного из последних тренировочных заездов на трассе Уистлера. Нодар на скорости 143,3 км/ч вылетел с трассы и ударился о бетонную колонну. Спортсмена доставили на вертолете в больницу, но спасти его не удалось.



Согласно официальному заявлению организаторов Игр, причиной трагедии стала ошибка саночника, а не недочеты трассы. По их словам, Кумариташвили с опозданием вошел в 15-й поворот и не смог уже правильно осилить следующий. Однако примечательно, что двукратный олимпийский чемпион итальянец Армин Зогелер, не справившись с управлением на этой трассе, упал с санок и 200 метров скользил на спине, едва избежав трагедии. Румынскую саночницу Виолетту Страматурару, у которой при падении с трассы диагностировали сотрясение мозга, врачам чудом удалось спасти.



17 февраля тело Нодара Кумариташвили было доставлено в Грузию. Похоронили спортсмена в родном Бакуриани. Улица, где жил спортсмен в Бакуриани, была названа в честь грузинского саночника.



Нодар Кумариташвили - четвертый спортсмен в истории Зимних Олимпийских игр, который трагически погиб.



В прошлом в Канаде году был открыт Мемориал, посвященный Нодару Кумариташвили.





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