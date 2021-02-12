

В Грузии 12% школьников оставят на дистанционном обучении

12.02.2021 15:53





После возобновления очного обучения во всех школах Грузии более 35 тыс. школьников, по заявкам их родителей, будут учиться дистанционно. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 12 февраля рассказала замглавы минобразования Грузии Екатерина Дгебуадзе на брифинге.



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В Тбилиси и еще 12 городах страны родители могут потребовать перевести ребенка на дистанционное обучение, если боятся, заражения коронавирусом. Им нужно сообщить об этом администрации школы и зарегистрироваться на специализированном сайте.



«Данный процесс проходит в 13 городах, где обучается 296 767 учеников. Из них 12% остаются на дистанционном обучении», — сказала Дгебуадзе.



Она добавила, что теперь подавать заявление о переводе детей на дистанционное обучение можно будет только раз в неделю, по средам. По этим же дням будут принимать заявления на перевод на очное обучение.



Напомним, во всех городах Грузии, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави, очное обучение было восстановлено с 1 февраля. В остальных трёх городах его планируют возобновить с 15 февраля.







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