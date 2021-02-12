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Смерть 14-летней девочки послужила причиной 100-дневной кампании против насилия
12.02.2021 17:08
Гражданские активисты, а также члены Неправительственных организаций (НПО) планируют начать 100-дневную кампанию против насилия. Идея проведения кампании возникла после того, как 14-летняя Нини Цецледзе, став жертвой насилия, покончила жизнь самоубийством в Кобулети.
Компания проходит под хештегом #Ninisgamo (за Нини).
Кампания включает различные акции, выступления, публичные лекции и многое другое. Организаторы призывают государственные и частные ведомства принять участие в кампании.
Сегодня члены женской организации «Сапари» собрались у Генеральной прокуратуры Грузии, где председатель организации Бая Патарая озвучила основные требования. Организация заявляет, что ребенок стал жертвой системы, которая не смогла его защитить.
Первое требование организации — изменить статью об изнасиловании. Согласно действующему законодательству, изнасилование не затрагивает вопрос согласия жертвы. Эксперты говорят, что поэтому многие подобные дела остаются нераскрытыми.
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