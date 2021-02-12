

Фильмы Отара Иоселиани будут храниться в Национальном архиве Грузии

12.02.2021 17:10





Известный кинорежиссер Отар Иоселиани передал электронные версии своих фильмов Национальному архиву министерства юстиции Грузии.



По данным Национального архива, высококачественная цифровая копия (формат DCP) 21 документального и художественного фильма, снятого в Грузии и Франции в период с 1950 по 2015 год, теперь стала частью Фонда Национального архива Грузии. Сканирование и цифровая реставрация фильмов прошли во Франции.



Среди фильмов: «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Старинная грузинская песня», «Чугун», «Фавориты луны», «Сады осенью», «Охота на бабочек» и другие.



По данным Национального архива, в архиве хранится более 36 000 фильмов, а также их цифровые версии. Среди них самый старый фильм, снятый в Тбилиси в 1909 году, и первый грузинский полнометражный летописно-документальный фильм «Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми» 1912 года. Национальный архив систематически оцифровывает фильмы на 4k-киносканерах и при необходимости реставрирует их в цифровом виде.



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