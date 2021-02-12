

Более 35,7 тысячи школьников решили остаться на дистанционном обучении

12.02.2021 18:11





Более 35,7 тысячи школьников останутся на дистанционном обучении после 15 февраля. Об этом замглавы Минобразования Грузии Екатерина Дгебуадзе сообщила сегодня на брифинге.



С 15 февраля в Грузии полностью возобновится очное обучение в школах. В классы смогут вернуться учащиеся образовательных учреждений в Кутаиси, Рустави и Тбилиси. Две недели назад, с 1 февраля, очная учеба также возобновилась в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави.



Возможность остаться на «дистанционке» была предоставлена школьникам в 13 городах – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. Чтобы продолжать онлайн-обучение, родители должны были обратиться к администрации школы и пройти регистрацию на специальном портале.



«Данный процесс проходит в 13 городах, где обучается 296 767 учеников. Из них 12% остаются на дистанционном обучения», — заявила Дгебуадзе.



Родители, которые изменят решение и решат перевести ребенка на очную форму обучения, по средам смогут оставить соответствующие заявки на том же сайте Минобразования.



«Каждую среду, в течение 24 часов открыто будет окошко. В данном случае можно не только зарегистрироваться, чтобы остаться на дистанционном обучении, но и дается возможность отказаться и вернуть детей в классы», — пояснила Дгебуадзе.



Помимо мер безопасности, предусмотренных протоколами, в школах регулярно будет проводиться тестирование на коронавирус педагогов и административного персонала. Раз в две недели проверять будут как минимум 20% сотрудников. В случае подтверждения Covid-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях будут применять точечные ограничения – на дистанционное обучение перейдет либо вся школа, либо конкретный класс.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





