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Опубликовано распоряжение Священного Синода Грузинской Автокефальной Православной церкви
12.02.2021 23:02
11 февраля текущего года в Патриархии Грузии состоялось очередное заседание Священного Синода Грузинской Православной церкви.
Заседание проходило под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II. Секретарем заседания был назначен митрополит Горийский и Атенский Андрия (Гвазава).
Католикос-Патриарх Илия II обратился к членам Священного Синода с приветственной речью. Он рассказал об актуальности обсуждаемых вопросов и в первую очередь поставил вопрос о монастырях Чичхитури и Удабно комплекса Давид-Гареджи.
Священный Синод постановил, что монастыри сегодняшнего спорного участка комплекса Давид-Гареджи между Грузией и Азербайджаном, Чичхитури и Удабно, являются частью исторической, религиозной и культурной самобытности грузинского народа. Главным юридическим документом, устанавливающим государственную границу, по сей день является протокол от 13 июня 1996 года, признанный обеими странами и подписанный уполномоченными лицами государственных комиссий, созданных президентами Грузии и Азербайджана. В документе четко определено, что граница между государствами необходимо провести по состоянию на 1938 год. Предпочтительный и легитимный картографический материал, определяющий пограничное состояние, представляет топографическая карта масштаба 1:200 000, напечатанная в 1937-1938 годах. Это подтверждают все профессиональные картографы Грузии, обладающие соответствующими научными полномочиями и компетенцией.
Мы призываем власти Грузии провести переговоры с нашим дружественной и партнерской Азербайджанской Республикой, чтобы исходя из принципа справедливости, восстановить статус-кво до 2007 года в отношении монастыря Чичхитури и до 2019 года в отношении монастыря Удабно.
Священный Синод также заслушал доклад о пандемии COVID-19 и вакцинации.
Священный Синод постановил: церковь признает, что здоровье является одним из важнейших прав человека и, соответственно, поддерживает все шаги, направленные на защиту этого права и не противоречащие христианской морали.
Вместе с тем, Синод просит правительство ответить на интересующие население вопросы по вакцинации. Синод заслушал 12 вопросов и принял распоряжение.
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