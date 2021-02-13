

В Грузии выявлено 535 новых случаев коронавируса

13.02.2021 11:47





В Грузии за минувшие сутки выявлено 535 новых случаев коронавируса, выздоровели 757 пациентов, умерли 7 человек. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране проведено 27 187 тестов на коронавирус, в том числе 18 381 экспресс-теста на антигены и 8 806 PCR- теста.



Показатели выявляемости коронавируса в стране составляют: дневной — 1,97%, усредненный за последние 14 дней — 3,2%, за 7 дней — 2,75%.



С начала пандемии в Грузии зафиксировано 265 200 случаев инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 257 441 человек и скончались 3 343.



В карантинном режиме находится 226 человек, в стационарах — 2004, в ковид-гостиницах — 277 человек.



12 февраля в Грузии было выявлено 507 новых случаев коронавируса, выздоровели 660 пациентов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





