

В Грузии от коронавируса умерли еще 7 человек

13.02.2021 13:17





В Грузии от коронавируса скончались еще 7 человек.



«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 7 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 343 человека», - говорится в информации, которую распространяет администрация правительства.



В Грузии выявлено 535 новых случаев заражения коронавирусом. В стране за последние 24 часа проведены 27 187 тестов.



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