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В Грузии от коронавируса умерли еще 7 человек


13.02.2021   13:17


В Грузии от коронавируса скончались еще 7 человек.

«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 7 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 343 человека», - говорится в информации, которую распространяет администрация правительства.

В Грузии выявлено 535 новых случаев заражения коронавирусом. В стране за последние 24 часа проведены 27 187 тестов.

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