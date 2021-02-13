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В Рустави прошла акция протеста с требованием принятия законопроекта «Об экологической ответственности»


13.02.2021   18:39


Жители Рустави требуют принятия в третьем чтении законопроекта «Об экологической ответственности».

Акция с этим требованием прошла сегодня перед зданием мэрии Рустави. Участники акции требуют, чтобы соответствующий законопроект был принят до 4 марта.

В противном случае активисты и жители Рустави с 7 марта возобновят протестные акции. Среди прочего они не исключают возможность блокирования ряда предприятий, которые загрязняют воздух в городе.

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