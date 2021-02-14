

В Грузии выявлено 357 новых случаев инфицирования коронавирусом

14.02.2021 11:17





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 19 345 тестов, отсюда 12 173 на антигены и 7 172 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 357 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 265 557.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 13 февраля, дневной показатель положительности составляет 1.85%, за последние 14 дней - 3.06%, а за 7 дней - 2.6%.



За последние сутки выздоровели 652 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 258 093.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 352 человека.



Из выявленных за сутки 357 новых случаев коронавируса 150 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 19, в Имеретии – 49, в Квемо Картли – 20, в Шида Картли – 27, в Гурии – 35, в Самегрело и Земо Сванетии – 27, в Кахетии – 19, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 9, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 0.



На данном этапе в Грузии 4 086 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 948 человек, в том числе в Тбилиси – 875, в Аджарии - 170, в Имерети – 446. Тяжелых пациентов – 435, в том числе в Тбилиси – 174, в Аджарии – 39, в Имеретии – 130. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 105 лиц, в том числе в Тбилиси – 70, в Аджарии – 5, в Имеретии – 12.



В клинических гостиницах находятся 238 человек, в том числе в Тбилиси – 126, в Аджарии – 98, в Имеретии – 14. На дому лечатся 1 900 человек.



В карантинном пространстве 212 человек, в том числе в Тбилиси – 103, в Аджарии – 43.



На данном этапе на самоизоляции находятся 11 979 человек, из них в Тбилиси – 6 675, в Аджарии – 629, в Имеретии – 1 394.



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