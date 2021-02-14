

В Грузии от коронавируса умерли еще 9 пациентов

14.02.2021 11:26





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 352 человека.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 19 345 тестов, отсюда 12 173 на антигены и 7 172 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 357 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 265 557.



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