

За две недели обязательное тестирование в школах проведено 46 300 учителям и сотрудникам администрации

14.02.2021 21:25





В течение двух недель в государственных и частных школах Грузии обязательное тестирование было проведено 46 300 учителям и сотрудникам администрации. Информацию об этом распространяет Министерство образования.



По их данным, в целях превенции распространения Covid-19, согласно решению Координационного совета, с начала февраля в государственных и частных школах в масштабе Грузии активно проводится обязательное тестирование учителей и представителей школьной администрации.



«В результате интенсивного тестирования, по данным за 2 недели в масштабе страны Covid-19 был подтвержден у 0,5% учителей и сотрудников школ.



На основании рекомендаций, разработанных Министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии, в случае бессимптомного течения заболевания по согласованию с инфицированным учителем его предмет переводится в дистанционный формат.



Кроме того, на всей территории Грузии Министерство предоставляет возможность учителям, относящимся к группе риска, на основании соответствующего медицинского заключения обратиться в администрацию школы для продолжения работы в дистанционном формате.



На основании протокола, разработанного вместе с Министерством здравоохранения, обязательное тестирование учителей и школьного административного персонала активно проводится по всей стране. Процесс полностью обеспечивается государством.



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