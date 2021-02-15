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В Грузии выявлено 165 новых случаев коронавируса, выздоровели 639 пациентов


15.02.2021   11:41


В Грузии выявлено 165 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 639 человек. 11 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.

За последние 24 часа в стране было проведено 9 197 тестов, в том числе 6 208 — с экспресс-тестами на антигены и 2989 — с ПЦР-тестами.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,79%, за последние 14 дней — 3%, за последние 7 дней — 2,5%.

Всего в Грузии выявлено 265 722 случая заражения коронавирусом, из которых 258 732 человек вылечились и 3363 умерли.

238 человек находятся в режиме карантина, 1932 человека находятся под наблюдением в стационаре, 232 человека — в ковид-гостинице.

14 февраля в Грузии было выявлено 357 новых случаев коронавируса, выздоровели 652 пациента.

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