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На всей территории Грузии возобновился учебный процесс в классных комнатах


15.02.2021   11:43


На всей территории Грузии, в том числе в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, с 15 февраля учебный процесс возобновляется в классных комнатах.

Учеба в школах будет проходить с соблюдением специальных рекомендаций по профилактике коронавируса.

По сообщению Минобразования Грузии, эти рекомендации, вместе с регуляциями, установленными Минздравом, ведомством направлены во все общеобразовательные учреждения в масштабе страны.

Напомним, что по решению межведомственного совета, на всей территории Грузии учащиеся V-XII классов всех школ должны обязательно носить маски.

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