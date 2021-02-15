

На всей территории Грузии возобновился учебный процесс в классных комнатах

15.02.2021 11:43





На всей территории Грузии, в том числе в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, с 15 февраля учебный процесс возобновляется в классных комнатах.



Учеба в школах будет проходить с соблюдением специальных рекомендаций по профилактике коронавируса.



По сообщению Минобразования Грузии, эти рекомендации, вместе с регуляциями, установленными Минздравом, ведомством направлены во все общеобразовательные учреждения в масштабе страны.



Напомним, что по решению межведомственного совета, на всей территории Грузии учащиеся V-XII классов всех школ должны обязательно носить маски.



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