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МВД Грузии: 469 человек оштрафованы за нарушение правил ношения маски
15.02.2021 11:46
По данным МВД Грузии, за последние сутки выявлено 570 случаев нарушения действующих в стране ковид-регуляций. 469 человек оштрафованы на 20 лари за нарушение правил ношения маски. При этом 101 гражданин был оштрафован за нарушение т.н. комендантского часа.
«Полиция оштрафовала 101 человека в соответствии со статьей 42 (10) Кодекса об административных правонарушениях. Среди оштрафованных есть граждане, нарушившие ограничение передвижения с 21:00 до 05:00 часов утра.
Кроме того, 469 человек были оштрафованы за нарушение правила ношения маски в соответствии со статьей 42 (11) Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в сообщении МВД.
МВД продолжает призывать граждан соблюдать введенные ограничения, в противном случае будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законом.
Нарушение правила ношения маски влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 20 лари, нарушение правила изоляции и карантина в 2000 лари для физических лиц и 10,000 лари для юридических. Повторное нарушение влечет за собой уголовную ответственность.
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