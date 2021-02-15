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За последние 5 лет в Грузии аборты сделали 3825 подростков – Грузстат
15.02.2021 14:29
По информации национального статистического управления, за последние 5 лет, с 2015 по 2019 год, в Грузии в общей сложности 3825 подростков [от 13 до 19 лет] сделали аборты.
Среди них, согласно исследованию того же периода:
аборт сделали 29 девочек в возрасте до 15 лет.
В 2018, 2019 годах у девочек в возрасте до 15 лет случаи абортов, согласно данным исследований Грузстата, не были зафиксированы, однако аборт сделали:
в 2015 году - 9 подростков
в 2016 году - 19 подростков
в 2017 году - 1 подросток
В течении пяти лет за тот же период аборты сделали 3796 подростков в возрасте от 15 до 19 лет.
По годам статистика распределяется таким образом:
в 2015 году - 1321 подросток
в 2016 году - 919 подростков.
в 2017 году - 596 подростков
в 2018 году - 510 подростков
в 2019 году - 450 подростков
В школах Грузии вопросы полового воспитания и репродуктивного здоровья не изучаются. В опубликованном в 2018 году исследовании Детского фонда Организации Объединенных Наций о половом развитии подростков говорится, что подростки сталкиваются с множеством вопросов и проблем при исследовании сексуальности.
Индекс доступности к современным методам контрацепции и информации в Грузии составляет 52,9%. Этот показатель является одним из самых низких в Европе.
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