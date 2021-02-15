

За последние 5 лет в Грузии аборты сделали 3825 подростков – Грузстат

15.02.2021 14:29





По информации национального статистического управления, за последние 5 лет, с 2015 по 2019 год, в Грузии в общей сложности 3825 подростков [от 13 до 19 лет] сделали аборты.



Среди них, согласно исследованию того же периода:



аборт сделали 29 девочек в возрасте до 15 лет.



В 2018, 2019 годах у девочек в возрасте до 15 лет случаи абортов, согласно данным исследований Грузстата, не были зафиксированы, однако аборт сделали:



в 2015 году - 9 подростков

в 2016 году - 19 подростков

в 2017 году - 1 подросток



В течении пяти лет за тот же период аборты сделали 3796 подростков в возрасте от 15 до 19 лет.

По годам статистика распределяется таким образом:



в 2015 году - 1321 подросток

в 2016 году - 919 подростков.

в 2017 году - 596 подростков

в 2018 году - 510 подростков

в 2019 году - 450 подростков



В школах Грузии вопросы полового воспитания и репродуктивного здоровья не изучаются. В опубликованном в 2018 году исследовании Детского фонда Организации Объединенных Наций о половом развитии подростков говорится, что подростки сталкиваются с множеством вопросов и проблем при исследовании сексуальности.



Индекс доступности к современным методам контрацепции и информации в Грузии составляет 52,9%. Этот показатель является одним из самых низких в Европе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





