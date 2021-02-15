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В Тбилиси, Батуми и Телави собирают подписи против строительства ГЭС в Бахмаро
15.02.2021 14:44
"Новости-Грузия"
Акция протеста против строительства ГЭС в курортной зоне Бахмаро (Гурия) прошла сегодня у парламента Грузии в центре Тбилиси.
К митингу присоединились политики и правозащитники. Участники акции считают, что строительство гидроэлектростанции на реке Бахвицкали и ее притоке – «Бахви-1 ГЭС» – нанесет ущерб Бахмаро. По словам протестующих, строительство представляет угрозу не только для долины реки, но и для устойчивого развития региона в целом.
Противники строительства ГЭС сегодня начали сбор подписей против строительства. Инициатором петиции стала оппозиционный политик Элене Хоштария.
«Мы собираем подписи под петицией в Батуми, Телави и Тбилиси, чтобы выразить солидарность, и мы обязательно продолжим защищать Бахмаро», — сказала Хоштария.
Акции противников строительства ГЭС также прошли в Телави (Кахети) и в Батуми (Аджария). Как и в Тбилиси, там гражданские активисты собирались под слоганом «Спасем Бахмаро».
Соглашение о строительстве ГЭС было подписано между Минэкономики Грузии и американской компанией в августе прошлого года. Согласно ему, в проект планируется вложить 15 миллионов долларов.
В ущелье реки Бахвисцкали, где находится курорт Бахмаро, осуществляется строительство пяти каскадных ГЭС — Бахви 1, 2, 3, 4, и 5. «Бахви-1» возводится на высоте 500 метров над уровнем моря. Как ожидается, это будет самая высокая ГЭС в Грузии.
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