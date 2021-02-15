

Большая часть учащихся пришла учиться в школы - часть осталась на дистанционке

15.02.2021 16:25





Снижение суточной заболеваемости коронавирусом стало причиной, что с сегодняшнего дня был задействован очередной этап послабления ограничений.



В Тбилиси, Рустави и Кутаиси после вынужденной паузы, сегодня учащимся школ была дана возможность вернуться в классные комнаты и педагоги больше не будут проводить онлайн-уроки, не считая исключительных случаев.



«Определенная часть родителей выбрала дистанционное обучение, приблизительно около 1/3. В школу пришли более 2/3 учеников. У нас есть смены, в 9 часов приходит один поток, в 9:30 второй поток, затем уже поток второй смены и так мы распределили. Перемены также урезаны, мы стараемся, чтобы в коридоры не выходило более двух классов. Проветривание на месте, обработка санузлов и все по протоколу», - заявляет директор школы № 126 Ирина Мчедлидзе.



По разъяснению педагогов, сегодня для детей большой день и очень отрадно, что им удалось встретиться друг с другом и вернуться к обычному режиму учебы.



С 5-го по 12-й класс ношение масок для детей стало обязательным.



Еще одно решение – вслед за Батуми, уже с сегодняшнего дня в масштабах всей страны будут открыты рестораны на открытых пространствах. Работать необходимо в соответствии с теми правилами, которые разработал координационный совет.



«Мы несколько месяцев были полностью остановлены, не знаю, как мы вернемся к первой отметке и как сможем адаптироваться и как встанем в форму, но мы встретили наших пользователей (клиентов), очень приятно, что они уже появились, надеюсь, что и погода не подведет», - заявила представитель «Верико-Кикодзе» Анна Кошадзе.



Как «Курьеру» заявили пользователи, они приветствуют открытие ресторанов на открытых пространствах и чувствуют себя в полной безопасности.





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