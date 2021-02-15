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Сайт для регистрации на работу в Германии работает с перебоями
15.02.2021 17:45
15 февраля в Грузии заработал сайт для желающих трудоустроиться на сезонную работу в Германии. В первый день регистрации многие пользователи столкнулись с проблемами.
В Национальном агентстве поддержки занятости отмечают, что причиной неполадок стало большое количество пользователей, зашедших на веб-сайт.
В ведомстве обещают, что в течение дня неполадки будут устранены.
Граждане Грузии смогут получить временную легальную работу на рынке труда Германии в течении трех месяцев. Сезонные работы начнутся в Германии с 1 апреля. Регистрация доступна с 15 февраля и продлится в течении всего года.
Доступна работа для сезонных работ в аграрном секторе. Соискатель регистрируется на специальном портале регистрации http://workabroad.gov.ge/.
Претендент на сезонные работы должен быть гражданином Грузии и соответствовать следующим требованиям:
Возраст: от 18 до 60 лет;
Перед отъездом в Германию не ездил в Шенгенскую зону в течение 3 месяцев;
Обладать физическим здоровьем;
Иметь мотивацию и опыт работы в уборке урожая;
Отсутствие какой-либо причины (нарушения), ограничивающей повторный въезд в страну;
Базовые коммуникативные навыки на немецком или английском языке (в случае групповой работы необходимо, чтобы хотя бы один участник мог общаться на немецком или английском языках).
Срок трудоустройства в Германии — от одного до трех месяцев, режим работы — пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата — 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.
«После регистрации сотрудники Государственного агентства содействия трудоустройству, в случае получения информации о конкретной вакансии, связываются с соискателями работы. При прибытии в сервисный центр заявителю необходимо иметь при себе электронное удостоверение личности и/или биометрический паспорт гражданина Грузии.
Данные о соискателях на конкретную вакансию предоставляются немецкому работодателю, который принимает окончательное решение о приеме на работу. Решение сообщается каждому заявителю. В случае положительного ответа немецкого работодателя, составляется трудовой договор, который будет подписан между сторонами перед отъездом в Германию», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения и труда.
17 января 2020 года Агентство содействия занятости и Федеральное агентство занятости Германии (BA) подписали соглашение о «О трудоустройстве граждан Грузии на сезонной работе в Федеративной Республике Германия», что создало правовую основу для легального трудоустройства граждан Грузии в Германии. Услуги по трудоустройству совершенно бесплатны.
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