

Сайт для регистрации на работу в Германии работает с перебоями

15.02.2021 17:45





15 февраля в Грузии заработал сайт для желающих трудоустроиться на сезонную работу в Германии. В первый день регистрации многие пользователи столкнулись с проблемами.



В Национальном агентстве поддержки занятости отмечают, что причиной неполадок стало большое количество пользователей, зашедших на веб-сайт.



В ведомстве обещают, что в течение дня неполадки будут устранены.



Граждане Грузии смогут получить временную легальную работу на рынке труда Германии в течении трех месяцев. Сезонные работы начнутся в Германии с 1 апреля. Регистрация доступна с 15 февраля и продлится в течении всего года.



Доступна работа для сезонных работ в аграрном секторе. Соискатель регистрируется на специальном портале регистрации http://workabroad.gov.ge/.



Претендент на сезонные работы должен быть гражданином Грузии и соответствовать следующим требованиям:



Возраст: от 18 до 60 лет;

Перед отъездом в Германию не ездил в Шенгенскую зону в течение 3 месяцев;

Обладать физическим здоровьем;

Иметь мотивацию и опыт работы в уборке урожая;

Отсутствие какой-либо причины (нарушения), ограничивающей повторный въезд в страну;

Базовые коммуникативные навыки на немецком или английском языке (в случае групповой работы необходимо, чтобы хотя бы один участник мог общаться на немецком или английском языках).

Срок трудоустройства в Германии — от одного до трех месяцев, режим работы — пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата — 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.



«После регистрации сотрудники Государственного агентства содействия трудоустройству, в случае получения информации о конкретной вакансии, связываются с соискателями работы. При прибытии в сервисный центр заявителю необходимо иметь при себе электронное удостоверение личности и/или биометрический паспорт гражданина Грузии.



Данные о соискателях на конкретную вакансию предоставляются немецкому работодателю, который принимает окончательное решение о приеме на работу. Решение сообщается каждому заявителю. В случае положительного ответа немецкого работодателя, составляется трудовой договор, который будет подписан между сторонами перед отъездом в Германию», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения и труда.



17 января 2020 года Агентство содействия занятости и Федеральное агентство занятости Германии (BA) подписали соглашение о «О трудоустройстве граждан Грузии на сезонной работе в Федеративной Республике Германия», что создало правовую основу для легального трудоустройства граждан Грузии в Германии. Услуги по трудоустройству совершенно бесплатны.



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