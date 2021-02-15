

В Батуми на акции с социальными требованиями задержан один человек

15.02.2021 21:47





Около сотни граждан провели сегодня акцию возле дома правительства Аджарии в Батуми. Жители так называемого «города Мечты» — квартала из стихийно возведенных бараков, требуют встречи с председателем правительства автономной республики Торнике Рижвадзе.



Участники акции жалуются на социальные проблемы и отсутствие внимания со стороны властей. Нескольким протестующим удалось войти в дом правительства. Рижвадзе они там не застали и покинули здание, так и не договорившись о назначении встречи. У Дома правительства мобилизована полиция. После того, как протестующие попытались перекрыть движение на улице, одного из них задержала полиция.



«Город мечты» возник на территории бывшей российской военной базы близ Батуми в 2012 году, после смены власти в стране. Сюда переехали около 900 семей из высокогорной Аджарии – это эко-мигранты, многодетные семьи, а также беженцы из Абхазии. Они селились в бараках и вагонах, в поселке не было электричества и канализации.



В 2019 году власти пообещали построить на месте бараков жилой комплекс, чтобы переселить туда социально незазищенных граждан. Масштабный социальный проект назвали «Город мечты», на его финансирование из бюджета Аджарии было выделено 38,7 миллиона лари (13,7 миллионов долларов). Строительство началось в феврале 2020 года и должно завершиться к осени.



Между тем жители барачного поселения хотят получить гарантии, что их не оставят без жилья или денежных компенсаций. Они грозятся пойти на «крайние меры», если власти не выполнят их требования.



«Погода помешала организовать масштабную акцию. Это своего рода предупредительная акция. Наше требование, чтобы с 1740 семьями был заключен индивидуальный договор о том, на каком этапе их обеспечат либо квартирами, либо денежными компенсациями, либо узаконят жилплощадь», — сказала одна из участниц акции.



В акции принял участие правозащитник Тамаз Бакуридзе. «Мы даем правительству десять дней на решение проблем. Просим их встретиться с протестующими», — сказал он.



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