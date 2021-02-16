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В оккупированной Абхазии выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом
16.02.2021 11:29
В оккупированной Абхазии выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.
За прошедшие сутки в оккупированной Абхазии на коронавирус прошли тестирование 230 человек, из которых у 47 подтвердился COVID-19. 147 пациентов с коронавирусом проходят лечение в шести ковид-центрах, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Во время пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 12106 случаев заражения коронавирусом, и 11765 пациентов выздоровели.
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