

В оккупированной Абхазии выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом

16.02.2021 11:29





В оккупированной Абхазии выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.



За прошедшие сутки в оккупированной Абхазии на коронавирус прошли тестирование 230 человек, из которых у 47 подтвердился COVID-19. 147 пациентов с коронавирусом проходят лечение в шести ковид-центрах, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии.



Во время пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 12106 случаев заражения коронавирусом, и 11765 пациентов выздоровели.













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