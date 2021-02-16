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В Грузии выявлено 740 новых случаев коронавируса, 496 пациентов выздоровели
16.02.2021 11:30
В Грузии выявлено 740 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 496 человек. 14 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 20 549 тестов, в том числе 14 802 с экспресс-тестом на антигены и 5747 с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 3,6%, за последние 14 дней — 2,9%, за последние семь дней — 2,4%.
Всего в Грузии выявлено 266 462 случая заражения коронавирусом, из которых 259 228 человек выздоровели и 3377 умерли.
242 человек находятся в режиме карантина, в стационаре под наблюдением — 1848 человек, в ковид-гостинице — 230 человек.
15 февраля в Грузии было выявлено 165 новых случаев коронавируса, выздоровели 639 пациентов.
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