

В Грузии будут обследовать пациентов, перенесших коронавирус

16.02.2021 11:56





В Грузии предположительно с марта заработает программа обследования пациентов, перенесших коронавирус, заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



По ее словам, часть обследований, учтенных соответствующим протоколом программы всеобщего здравоохранения, будет финансироваться государством полностью, или же пациенту придется заплатить минимальную сумму.



«До конца февраля думаем уточнить эти детали. Мы консультируемся с клинической группой и думаем, что уже с марта будет возможно полностью задействовать эту программу. Обследования, предусмотренные этим протоколом, частично покрываются в рамках всеобщего доступа, таким образом, пациент, который придет к своему врачу на уровне первичного здравоохранения, сможет получить доступ к тем обследованиям, которые по мнению врача, будут нужны», — пояснила Габуния.



В рамках программы пациенты будут разделены на две группы. В первую группу войдут те, кто перенесли коронавирус в легкой форме. Во вторую — те пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, прошли курс лечения в реанимации. Эти группы нуждаются в разных наблюдениях и обследованиях.



Чиновница также сообщила, что закупленный Минздравом препарат «ремдесивир» был запрошен в случае 178 пациентов, было удовлетворено 167. По словам Габуния, состояние пациентов, которые принимают данный препарат, удовлетворительное. В группе пациентов, которые принимают «ремдесивир» было зафиксировано всего два случая смерти. Остальные пациенты или закончили лечение, или же остаются в клинике.



Большая часть пациентов, принимающих этот препарат, уже выздоровели, однако связано ли их выздоровление конкретно с приемом «ремдесивира», неизвестно.



Габуния отметила, что ВОЗ на данном этапе не дает рекомендацию использовать «ремдесивир», поскольку нет достаточного количества доказательств относительно его эффективности. Однако его использование в клинической практике не запрещено.



По словам Габуния, цель Минздрава в том, чтобы у пациентов в Грузии был доступ ко всем тем средствам, которые дают надежду на выздоровление.



«С учетом пользы и риска, эта группа принимает медикаменты на основании заключения клинических экспертов, и пока практика удовлетворительная», — сказала Габуния.











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