

Суточный показатель выявляемости коронавируса в Грузии составляет 3.6%

16.02.2021 12:40





Из 740 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии за сутки, больше всего зафиксировано в Тбилиси – 328.



По регионам ковид-статистика распределилась так: в Аджарии – 32 новых случая, в Имеретии – 138, в Квемо Картли – 25, в Шида Картли – 69, в Гурии – 55, в Самегрело — Земо Сванети – 41, в Кахетии – 33, в Мцхета-Мтианети – 9, в Самцхе-Джавахети – 7, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.



1 848 инфицированных коронавирусом пациентов лечатся в настоящее время в клиниках. Из них в тбилисских больницах остаются 816 пациентов, в Аджарии – 152, в Имеретии – 446.



Всего в Грузии 395 тяжелых пациентов, из них в Тбилиси – 168, Аджарии – 38, Имерети – 114. К аппарату искусственного дыхания подключены 103 пациента, из них в Тбилиси – 69, в Аджарии – 6, в Имеретии – 14.



230 пациентов проходят лечение в ковид-гостиницах. Из них в Тбилиси – 112, в Аджарии – 102, в Имеретии – 12.



1 753 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах находятся 242 человек, из них в Тбилиси – 113, Аджарии – 44. В самоизоляции остаются 11 020 человек. Из них в Тбилиси – 6 112, Аджарии – 609, Имерети – 1 204.



Показатель выявляемости новых случаев по данным на 15 февраля составляет 3.6%, в течение 14 дней – 2.9%, семи дней – 2.4%.



В Грузии за минувшие сутки провели 20 549 теста на коронавирус, из них 14 802 на антиген и 5 747 ПЦР-тестов. Было выявлено 740 новых случая инфицирования,



С начала пандемии в Грузии зафиксировали 266 462 случай коронавируса. За сутки в Грузии выздоровели 496 пациентов, с начала пандемии побороть инфекцию смогли 259 228 человек.



Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 14 пациентов, с начала пандемии жертвами инфекции стали 3 377 человек.



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