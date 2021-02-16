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Спасатели достали женщину из Мтквари в Тбилиси
16.02.2021 12:50
Спасатели вытащили женщину из Мтквари в Тбилиси. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
«В Центр управления общественной безопасностью «112» министерства внутренних дел поступила информация, что женщина находится на реке Мтквари возле моста Дидубе в Тбилиси и нуждается в помощи спасателей.
Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями прибыли на место в кратчайшие сроки. В результате своевременного реагирования спасателей женщина была переведена из воды в безопасном месте.
Женщина была в контактном состоянии. Бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.
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