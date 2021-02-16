

Россия – летальность от COVID-19 растет пропорциально снижению показателей количеству заболевших

16.02.2021 14:44





«В России впервые с середины октября зарегистрировано чуть более 13-ти тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки» - об этом ссылаясь на представителей оперативного штаба, сообщает ИА «Аргументы и Факты». По той-же информации, в Москве уже четвертые сутки подряд ежедневный прирост заразившихся коронавирусом не превышает 2-х тысяч. Однако, по официальным данным, выросло число умерших – за минувшие сутки их более 450-ти против 394-х днем ранее.



Хотя официальные власти не видят в этих цифрах ничего панического, население думает иначе. В комментариях люди задаются вопросом – «заболеваемость упала в два раза, а смертность осталась на прежнем уровне. Как такое может быть?».



По мнению читателей власти «или врут с уровнем заболеваемости», «или в те же два раза возросла летальность». Люди считают, что власти скрывают причину роста показателей смертности, и выделяют основные два из них: первое – вирус мутировал и стал более смертоносным, и второе – показатели смертности увеличились из за действия «лучшей в мире вакцины».



По мнению других, показатели заболеваемости уменьшаются искусственно, чтобы спустя некоторое время громогласно заявить на весь мир о победе над злостным недугом путем вакцинации отечественного производства.



Напомним, что по официальным данным всего с начала пандемии в России заразились более 4-х миллионов человек. Почти 81 тысяча скончалась, и эти цифры далеко не реальные.



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