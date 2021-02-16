

Группа агентств ООН требует тщательного расследования дела о смерти подростка из Кобулети

16.02.2021 15:56

"СОВА"



Группа агентств ООН в Грузии требует тщательного расследования дела о смерти 14-летнего подростка из Кобулети.



Согласно заявлению, произошедшее обличило проблемы, существующие в стране с точки зрения гендерного равенства, стигматизации жертв сексуального насилия и эксплуатации. Демонстрирует недостатки, существующие в системе по защите детей и отсутствие надлежащих механизмов по оказанию психологической помощи жертвам сексуального насилия.



Представительство ООН призывает создать специальные группы, которые будут работать исключительно с детьми по делам о сексуальном насилии.



Напомним, речь идет о самоубийстве несовершеннолетней девочки, которую согласно существующей версии изнасиловали несколько месяцев назад. Кроме того, выяснилось, что в этой связи подросток подвергался домашнему насилию со стороны родных. Экспертиза, проведенная два месяца назад, обнаружила на теле ребенка следы от побоев.



Тело девочки 9 февраля обнаружил дед. На следующий день после смерти подростка МВД сообщило об аресте по обвинению в изнасиловании 23-летнего мужчины. Согласно УК Грузии, отношения сексуального характера с несовершеннолетними преследуются по закону и караются тюремным заключением сроком от 7 до 9 лет. Возраст согласия в Грузии – 16 лет.



Накануне, 15 февраля, по обвинению в угрозах и жестоком обращении был задержан дед подростка.



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