

Анзор Мелия: Нику судят за любовь к родине, и я горжусь этим

16.02.2021 22:49





"Сказать что я не нервничаю, то обману вас. Каждый родитель нервничает, когда его ребенок попадает в беду», - заявил отец Ники Мелия, известный грузинский кардиолог.



По словам Анзора Мелия, он гордится тем, что Нику Мелия судят за любовь к Родине.



«Я не нахожусь в депрессии, потому что мой сын не был осужден за воровство, взяточничество или что-либо ещё. Его судят за любовь к Родине, и я этим горжусь. Ника - настоящий мужчина", - заявил Анзор Мелия в эфире «ТВ Формула».



Для справки, сегодня парламент лишил Нику Мелия депутатской неприкосновенности.



88 за, 2 против – депутаты от партии «Грузинская мечта» поддержали на пленарном заседании вопрос о лишении Ники Мелия депутатской неприкосновенности и дали согласие на обращение Генеральной прокуратуры в суд с ходатайством о заключении Мелия под стражу.



За лишение полномочий депутата от оппозиции высказались только парламентарии от правящей партии. Небольшая часть оппозиции, прошедшая в парламент от партий "Граждане» и «Европейские социалисты», не поддержала вопрос, вынесенный на голосование.



20 июня 2019 года против Ники Мелия было возбуждено дело за руководство и участие в групповых беспорядках возле здания парламента.



Решением Тбилисского городского суда от 27 июня 2019 года ему назначен залог в размере 30 000 лари в качестве меры пресечения.



Позже мера пресечения за невыполнение условий залога была ужесточена, а размер залога увеличен на 40 000 лари.



Ника Мелия был вызван в Генеральную прокуратуру 5 февраля 2021 года в целях предупреждения о последствиях несоблюдения условий залога, но не явился. В тот же день прокуратура дала Нике Мелия дополнительную неделю на выполнение условий залога. По информации ведомства, в случае неуплаты прокуратура обратится в суд с ходатайством о его задержании. Срок для уплаты оставшейся части залога Мелия истек 12 февраля.



Именно в этот день Генеральная прокуратура обратилась к парламенту по поводу применения задержания в качестве меры пресечения в отношении Ники Мелия. Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что не собирается вносить залог.



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