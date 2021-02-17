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В Грузии выявлено 486 новых случаев коронавируса, 499 пациентов выздоровели
17.02.2021 11:43
В Грузии выявлено 486 новых случаев коронавируса. Информация об этом была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 499 человек. 13 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 19 192 теста, в том числе 612 628 — с экспресс-тестом на антигены и 6 564 — с ПЦР-тестом.
В карантинные зоны помещены 242 человека, в том числе 98 — в Тбилиси и 45 — в Аджарии. Всего с 6 октября по 16 февраля 22 878 человек в карантинные зоны с госграницы были переведены.
На данном этапе 11 485 человек находятся в самоизоляции, в том числе 6 325 человек — в Тбилиси, 644 — в Аджарии и 1159 человек — в Имерети.
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