

График распределения вакцин от COVID-19 через «Ковакс» станет известен на будущей неделе

17.02.2021 11:44





График распределения вакцин от COVID-19 через международный механизм «Ковакс» станет известен на будущей неделе.



Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном на сайте организации. Согласно релизу, доставка части вакцин начнется ​​в конце февраля, а основная — в марте.



В заявлении были названы критерии, которым должны соответствовать страны-участницы «Ковакс», чтобы своевременно получать вакцины. Одним из таких предварительных условий является выдача разрешения на использование вакцин, которые будут раздаваться через «Ковакс», регулирующими органами конкретной страны и представление национального плана вакцинации.



Кроме того, в заявлении говорится, что Всемирная организация здравоохранения приветствует выдачу разрешений для экстренного использования двух вариантов вакцины британо-шведской компании «Astrazeneca».



Напомним, 3 февраля руководители международного механизма «Ковакс», созданного для обеспечения глобальной доступности вакцин от COVID-19, обнародовали предварительный прогноз, согласно которому планируется раздача вакцин «Astazeneca» и «Pfizer». Согласно этому прогнозу, Грузия получит 214 тысяч доз вакцины.



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