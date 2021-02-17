

180 новых микроавтобусов будут обслуживать население Тбилиси с 22 февраля

17.02.2021 11:44





180 новых микроавтобусов будут обслуживать население Тбилиси с понедельника, — об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства Тбилиси.



Как отметил Каха Каладзе, мэрия закупила 300 микроавтобусов, заменяются желтые автобусы, которые являются неудобными, и исчерпали все ресурсы.



«Программа замены этих микроавтобусов запущена, мы купили 300 единиц, 120 уже вышли на линию, а с понедельника 180 единиц микроавтобусов выйдут на линии и будут обслуживать население Тбилиси. Наша транспортная политика состоит из множества интересных компонентов. Процесс замены будет завершен к концу года. Мы закупили автобусы и ждем когда они поступят, после этого желтые автобусы больше не будут курсировать по городу. С понедельника 180 новых микроавтобусов будут обслуживать население Тбилиси», — заявил Каха Каладзе.



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