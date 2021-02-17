

Сильный снегопад создал проблемы в селах муниципалитета Местиа

17.02.2021 11:49





В муниципалитете Местиа уже третий день идет снег. По словам мэра муниципалитета Местии Капитона Жоржолиани, сильный снегопад создал проблемы в селах, что в основном связано с закрытием сельских дорог и отключением электроэнергии.



По словам мэра муниципалитета Местиа Капитона Жоржолиани, идет очистка внутренних дорог. По словам мэра, часто отключается электричество, однако аварийные бригады работают, и проблема устраняется в кратчайшие сроки.



Что касается автомобильной дороги Зугдиди-Джвари-Местиа, Капитон Жоржолиани заявляет, что работы по очистке ведутся непрерывно, и на дороге нет задержек.



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