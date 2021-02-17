

Суд обязал прокуратуру выплатить Кебурия 36 815 лари по делу о группе «Биржа мафия»

17.02.2021 11:51





Согласно решению Тбилисского городского суда, Генеральная прокуратура обязана выплатить 36 815 лари в качестве возмещения морального и материального ущерба за незаконный арест, незаконное задержание и уголовное преследование Гиоргия Кебурия по делу о музыкальной группе «Биржа мафия» (Birja Mafia).



Информацию об этом распространяет организация «Демократическая инициатива Грузии» (GDI), которая отстаивала интересы Кебурия.



Члены «Биржа мафия» были арестованы 7 июня 2017 года по обвинению в наркотиках. Прокуратуре Гиоргию Кебурия было предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. 9 июня 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Кебурия к лишению свободы в качестве меры пресечения, которая вскоре была заменена Апелляционным судом на залог в размере 20 000 лари.



В организации отмечают, что уголовное преследование Кебурия было прекращено 15 декабря 2017 года на основании постановления прокуратуры, в котором говорилось об отсутствии признаков уголовного преступления в действиях Кебурия.



По данным GDI, этому решению прокуратуры предшествовали заявления высокопоставленных политических деятелей того времени, в том числе министров, которые расценили деятельность группы как действие против государства:



«Учитывая контекст дела, тяжесть обвинений и негативные последствия незаконного ареста, содержания под стражей и незаконного преследования Георгия Кебурия, Тбилисский городской суд рассмотрел доводы истца и потребовал возмещения морального и материального ущерба»



«Учитывая контекст дела, тяжесть обвинений и негативные последствия незаконного ареста, содержания под стражей и незаконного преследования Гиоргия Кебурия, Тбилисский городской суд рассмотрел доводы истца и потребовал возмещения морального и материального ущерба», — сообщает «Демократическая инициатива Грузии»



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