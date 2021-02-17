

Во всех регионах Грузии в течении дня ожидается снегопад

17.02.2021 12:17





По данным Национального агентства по окружающей среде, в течении дня ​​ожидается снег во всех регионах Грузии. Агентство объясняет, что изменение метеорологических условий связано с холодными массами воздуха в Арктике.



Уже несколько часов в Тбилиси и некоторых регионах наблюдается интенсивный снегопад. По данным агентства, снежный покров в Гудаури достигает 170 см, в Местии — 86 см, в Шови — 58 см, в Бакуриани — 18 см, а в Рикоти — 10 см. Снежный покров в Степанцминда достигает 40 см.



«Сегодня, как мы предполагаем, что везде будут осадки, в основном в виде снега. Местами сильные. К концу дня интенсивность осадков в некоторых районах снизится», — сказал начальник отдела краткосрочного прогноза Додо Гвазава.



По его словам, во второй половине дня интенсивность снега снизится, но полного восстановления пока не ожидается. Низкие температуры и холода сохранятся на протяжении всей текущей недели.



По словам Гвазава, с уменьшением снегопада ночные заморозки будут усиливаться как на востоке, так и на западе страны.



Температура воздуха в Западной Грузии будет 0-5 ° днем ​​и от -1 до + 4 ° ночью. По его словам, в ночь на 19 февраля на западных равнинах будут особенно сильные морозы, а в некоторых местах температура может опускаться до -1-6 °.



«На дорогах и перевалах будет трудно передвигаться из-за погоды и количества снега», — говорится в сообщении агентства.



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