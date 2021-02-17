Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Католикос-патриарх Грузии поблагодарил Азербайджан


17.02.2021   13:26


Состоялась встреча между католикосом-патриархом всея Грузии Илией II и гендиректором компании SOCAR Energy Georgia Махиром Мамедовым. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Грузинском патриархате.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества. Илия II поблагодарил компанию SOCAR Energy Georgia за оказываемую в течение 5 лет помощь патриархату.

Старший священник Грузинского патриархата протопресвитер Георгий Звиададзе сообщил, что основное внимание на встрече было уделено двусторонним отношениям между двумя государствами и народами. Он отметил, что эти отношения основаны на взаимоуважении: "При содействии президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная нефтяная компания Азербайджана приступила к проекту по оплате стоимости природного газа, потребляемого церквями в Грузии. Эта программа охватывает около 650 храмов и монастырей 35 епархий".

По словам Г.Звиададзе, на встрече М.Мамедов поблагодарил патриарха Грузии за укрепление дружеских и тесных отношений между азербайджанскими и грузинскими народами и государствами.

В ноябре 2014 года между Грузинским патриархатом и SOCAR Energy Georgia был подписан меморандум о сотрудничестве.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна