

Католикос-патриарх Грузии поблагодарил Азербайджан

17.02.2021 13:26





Состоялась встреча между католикосом-патриархом всея Грузии Илией II и гендиректором компании SOCAR Energy Georgia Махиром Мамедовым. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Грузинском патриархате.



На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества. Илия II поблагодарил компанию SOCAR Energy Georgia за оказываемую в течение 5 лет помощь патриархату.



Старший священник Грузинского патриархата протопресвитер Георгий Звиададзе сообщил, что основное внимание на встрече было уделено двусторонним отношениям между двумя государствами и народами. Он отметил, что эти отношения основаны на взаимоуважении: "При содействии президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная нефтяная компания Азербайджана приступила к проекту по оплате стоимости природного газа, потребляемого церквями в Грузии. Эта программа охватывает около 650 храмов и монастырей 35 епархий".



По словам Г.Звиададзе, на встрече М.Мамедов поблагодарил патриарха Грузии за укрепление дружеских и тесных отношений между азербайджанскими и грузинскими народами и государствами.



В ноябре 2014 года между Грузинским патриархатом и SOCAR Energy Georgia был подписан меморандум о сотрудничестве.



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