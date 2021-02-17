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Вырабатываемая Шуахеви ГЭС электроэнергия ежедневно подается населению Грузии
17.02.2021 16:12
«Шуахеви ГЭС» заработал весной 2020 года и выработанная им электроэнергия приблизительно на 8 процентов увеличила показатель выработки сезонных ГЭС по сравнению с прошлым годом.
«Уже почти год Шуахеви ГЭС оперирует с успехом, без каких-либо технических вызовов. Выработанная им электроэнергия ежедневно предоставляется населению Грузии. Так мы вносим свой вклад в процесс роста выработки электроэнергии», — отметил глава технической команды Гиорги Лакирбая.
Инвесторы «Шуахеви ГЭС» с первых дней начала проекта заявляют, что поэтапно оперированием объекта будут заниматься грузинские инженеры. По заявлению компании, сегодня 95% членов команды — инженеры из Грузии.
«Как было запланировано, ГЭС управляют молодые грузинские инженеры. Кроме того, что ГЭС способствует энергетической безопасности страны, проект дал многим молодым грузинским инженерам возможность приобрести нужные знания и опыт. Сегодня они ежедневно, с высокой квалификаций и ответственностью обеспечивают успешное оперирование Шуахеви ГЭС», — сказал Лакирбая.
«Шуахеви ГЭС» — самый большой и значительный энергопроект в истории независимой Грузии.
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