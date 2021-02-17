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Хартия журналистской этики осуждает недавние заявления некоторых политиков в адрес журналистов
17.02.2021 18:13
Хартия журналистской этики Грузии осуждает недавние заявления некоторых политиков в адрес журналистов. Организация оценивает недавний рост негативных оценок деятельности СМИ как ограничение свободы выражения мнений.
В заявлении указано, что 16 февраля первый вице-спикер парламента Гиорги Вольский заявил, что «журналисты участвуют в дезинформации планировании заговора и саботаже».
В тот же день член парламентской фракции «Европейские социалисты» Автандил Энукидзе, потребовал принятия закона о клевете.
Кроме того, в нем упоминается выступление председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе от 17 февраля, в котором он заявил, что некоторые телеканалы «начали использовать ненормативную лексику в сериалах, тем самым приучая общественность к сквернословию».
В Хартии журналистской этики считают, что аналогичные заявления исходящие от официальных лиц в адрес СМИ могут способствовать проявлению насилия в отношении журналистов.
«Хартия призывает политиков прекратить озвучивать заявления ограничивающие нормы свободы мысли, слова и выражения, поддерживать свободу СМИ и не повышать риск осуществления нападок на СМИ по причине агрессивного к ним отношения (со стороны политиков).
Хартия журналистской этики всегда поддерживала высокие стандарты свободы слова в Грузии и считает, что все заявления, сделанные против нее, угрожают демократическому развитию грузинского государства», — заявили в организации.
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