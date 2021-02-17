

Рамаз Сванадзе возглавит молодежную футбольную сборную Грузии (U21)

17.02.2021 21:03





Молодежную сборную Грузии по футболу до 21-года возглавит Рамаз Сванадзе. Информацию об этом распространяет Федерация футбола Грузии.



По их информации, 39-летний специалист по футболу будет готовить сборную Грузии до 21-го года к Чемпионату Европы 2023 года.



Чемпионат Европы по футболу среди молодежных сборных до 21-го года пройдет в Грузии и Румынии в 2023 году.



Рамаз Сванадзе с 2019 года по сегодняшний день был главным тренером сборной Грузии U-19. Под его руководством сборная U-19 выиграла все три матча отборочного раунда 2019 года и получила право играть в элит-раунде.



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